إلغاء الحج البري 2026 وتحويل حصته للطيران ومصدر يُحذر.. القصة كاملة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، أن إلغاء الحج البري 2026 يعود إلى المملكة العربية السعودية وليس قرارًا مصريًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه يتم حاليًا مناقشة عددًا من الحلول منها ركوب الحجاج البري حتى نقطة معينة وبعد ذلك يأتي لها باصات سعودية، قائلًا:"المناقشات مازالت جارية بهذا الشأن".

وأوضح، أنه سيتم إلغاء الحج البري لهذا العام وهو ما تم الاتفاق عليه حتى الآن.

وكان محمد عابد عضو غرفة شركات السياحة، قد كشف عن اتجاه وزارة السياحة والآثار إلى إلغاء الحج البري للموسم الجديد.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن ذلك يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية عدم دخول مركبات نقل داخل مكة والمناسك.

وأضاف: السعودية تمتلك باصات كثيرة بالداخل وذلك يعد إحدى الأسباب أيضا.

وتابع: تستعد وزارة السياحة والآثار لإعلان ضوابط الحج خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، صرّح أن قرار عدم تنظيم الحج البري هذا العام 1447هـ جاء بعد تلقي الجهات المختصة في مصر إفادة من الجانب السعودي تفيد باشتراط احتجاز الأتوبيسات البرية عند المنافذ، على أن يُستكمل أداء المناسك والتنقل داخل المملكة من خلال منظومة النقل السعودية المرتبطة بالمسار الإلكتروني.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هذا الإجراء كان سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحج البري بشكل كبير، لتتجاوز تكلفة الحج بالطيران، وهو ما دفع الغرفة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة والآثار، إلى تحويل حصة الحج البري إلى الطيران.

وأكد المصدر أنه سيتم تنظيم الحج هذا العام عبر برنامجين جويين ميسّرين إلى جانب برنامج الحج فئة 5 نجوم، وذلك لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تقديم خدمة مناسبة للمواطنين.

وحذر المصدر، من تداعيات قرار إلغاء الحج السياحي دون دراسة وتنسيق وتعاون بين كافة الجهات قبل بدء الموسم الجديد؛ لأن ذلك من شأنه زيادة الأسعار على المواطنين.

في سياق متصل، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد إصدار ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد 1447 هجريا.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن ضوابط الحج السياحي 1447 هجريا ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الضوابط ستصدر خلال الأسبوع المقبل أو شهر أغسطس بأقصى تقدير.

في سياق متصل، أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية بيانًا صحفيًا أكد فيه عدم علاقته بما تم تداوله مؤخرًا بشأن صدور قرار بإلغاء برامج الحج السياحي البري، مشددًا على أن الاتحاد لم يُدلِ بأي تصريحات في هذا الشأن، ولم تصدر عنه أية معلومات رسمية بهذا الخصوص.

وأوضح الاتحاد أن عدداً من المواقع الإلكترونية والصحف نَشَر خبرًا منسوبًا إلى شخص وصفه التقرير بأنه "عضو بالاتحاد المصري للغرف السياحية"، وادّعى فيه صدور الضوابط المنظمة للحج خلال أيام، مع تأكيده – دون سند – إلغاء برامج الحج البري، وقد نسبت بعض المنصات هذا التصريح إلى اتحاد الغرف السياحية.

وأكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أن هذا الشخص غير مخول له التحدث باسم الاتحاد أو الإدلاء بتصريحات صحفية تتعلق بأي من شؤون القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الإدارات المعنية داخل الاتحاد بدأت التحقيق في الواقعة.

كما شدد الاتحاد، في بيانه، على أن غرفة شركات السياحة المختصة أفادت رسميًا بأن الضوابط المنظمة للحج السياحي لا تزال في مرحلة المناقشة والإعداد، ولم تصدر في شكلها النهائي بعد.

وتُجري لجنة السياحة الدينية بالغرفة مشاورات مع شركات السياحة المنظمة للحج للاتفاق على أبرز ملامح الضوابط، إلى جانب مناقشات مستمرة داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، والتي تضم ممثلين عن الوزارة، والاتحاد، والغرفة، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن برامج الحج البري حتى الآن، مؤكدًا أن نشر تصريحات غير دقيقة في هذا التوقيت يُضر بجهود الغرفة لوضع الضوابط بالشكل الأمثل.

ودعا اتحاد الغرف السياحية وسائل الإعلام والصحفيين إلى تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى الوحدة الإعلامية بالاتحاد للتأكد من صحة أية معلومات أو تصريحات منسوبة إليه أو إلى الغرف التابعة له. كما شدد على أن عضوية أحد الأشخاص في الاتحاد أو في غرفه لا تعني بأي حال من الأحوال أنه مخول بالتصريح باسمها، مطالبًا وسائل الإعلام بالالتزام بالمصادر الرسمية والمعتمدة.

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