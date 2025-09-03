تفاصيل لقاء رئيس البحوث الزراعية ومحافظ الوادي الجديد

كتب- عمرو صالح:

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث آفاق التعاون المقترح تنفيذه في المحافظة، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون البحثي والتنموي في المجالات الزراعية.

وبحسب بيان وزارة الزراعة، استعرض اللواء محمد الزملوط أهم المشروعات الزراعية التي تنفذها المحافظة حاليًا في مجالات استصلاح الأراضي، والتوسع في الزراعات الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى تطوير نظم الري الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. وأكد أن الوادي الجديد بما يمتلكه من مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة يمثل إحدى المناطق الواعدة للاستثمار الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وأشاد الزملوط بدور مركز البحوث الزراعية كأكبر مؤسسة بحثية زراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما يقدمه من دعم فني وبحثي وتدريب وإرشاد للمزارعين، مؤكدًا حرصه على تعميق التعاون مع المركز بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى المزارعين بالمحافظة.

من جانبه، رحب الدكتور عادل عبد العظيم بزيارة محافظ الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن المركز يضع المحافظة في مقدمة أولوياته باعتبارها نموذجًا لمناطق التوسع الأفقي والتنمية الزراعية الجديدة. وأكد أن جميع معاهد وأقسام المركز على استعداد كامل لتقديم الحلول البحثية والتقنيات الحديثة لدعم المشروعات الزراعية في الوادي الجديد، سواء في مجالات الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني.

كما ناقش الجانبان آليات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لشباب المزارعين والمهندسين الزراعيين بالمحافظة لرفع مهاراتهم في التقنيات الحديثة، والإدارة المتكاملة للمحاصيل والإنتاج الحيواني، وبرامج مكافحة الآفات، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز من تنافسية المنتجات الزراعية.

واتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة، وتحويل الوادي الجديد إلى مركز زراعي وإنتاجي متميز على المستوى القومي.

