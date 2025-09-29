12 صورة.. افتتاح أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى "carry on"

كتب- محمد نصار:

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبهاء الدين الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى "carry on" فرع كلية البنات، كما افتتحوا فرعي الأميرية، والسيدة زينب عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وتستهدف السلسلة التجارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين بجودة عالية، وبأسعار مناسبة.

وأشاد محافظ القاهرة، بإطلاق المبادرة التي تهدف إلى إعادة هيكلة، وطرح منتجات الشركات الوطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتحديث منافذ البيع بالتجزئة، بما يواكب المعايير الحديثة في عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار مناسبة ومواصفات عالية الجودة، عن طريق تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمي في التعاملات داخل هذه المنافذ، وتحويل عدد من البقالين التموينين إلى سوبر ماركت حضاري، وتحديث عدد من منافذ مشروع "جمعيتي" إلى هايبر ماركت، مع تحديث عدة منافذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ضمن منظومة "Carry On".

شهد الافتتاح منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة، ومسؤولو وزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، مشيرًا الى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل تلك المعارض.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا

أجواء خريفة والقاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس الإثنين