8 صور لحديقة الأزبكية ومنطقة المكتبات قبل افتتاحها

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاستعدادات النهائية لأعمال التطوير التي تقوم بها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ومنطقة المكتبات تمهيدًا لافتتاحها قريبًا ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

شارك في الجولة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والدكتور ماهر استينو، استشاري المشروع، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الإسكان، وشركة المقاولون العرب.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير.

