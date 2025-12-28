إعلان

هيئة الدواء تقرر سحب تشغيلة من لبوس شهير للأطفال

كتب : أحمد جمعة

03:19 م 28/12/2025 تعديل في 03:20 م

هيئة الدواء المصرية

قررت هيئة الدواء المصرية، سحب تشغيلة غير مطابقة للمواصفات لأحد أدوية علاج السعال للأطفال.

تفصيلياً، أشارت الهيئة في منشور حمل رقم 99 لسنة 2025، إلى سحب التشغيلة رقم "2504921" من دواء "Selgon 10 mg Rectal Suppositories for children"، الذي تنتجه شركة إيبيكو للأدوية.

وأرجعت الهيئة السبب إلى صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية.

ودواء (سيلجون لبوس 10 مجم) يُستخدم للأطفال لتخفيف وتهدئة السعال، خصوصًا السعال الجاف أو المزعج الذي لا يصاحبه بلغم.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

هيئة الدواء المصرية علاج الكحة للأطفال لبوس سيلجون

