محافظ الجيزة ورئيسة "قومي الطفولة" يترأسان اجتماع لجنة حماية الطفل

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حماية الطفل، وأن دورها الحيوي لا يمكن الاستغناء عنه في التصدي لكافة أشكال الإساءة والعنف ضد الأطفال، موضحة أن هذه الوحدات تعمل على رصد الحالات المعرضة للخطر والتدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، بما يضمن الحفاظ على كرامة الطفل وسلامته.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة سحر السنباطي والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وصبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، والدكتورة إيمان السبكي المشرف على وحدات حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة هدى الغنام المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الجيزة، وهبة عطا الله مديرة وحدة الحماية العامة بالجيزة، إلى جانب أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل وممثلي الوزارات والجمعيات والمنظمات الأهلية بالمحافظة.

وأشارت "السنباطي" إلى أن تفعيل فروع المجلس بالمحافظات سيكون له دور محوري في الوقاية من المخاطر التي تهدد الأطفال، من خلال نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، والتدخل المبكر لحل المشكلات، وتوفير خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، والتوسع في تطبيق آليات الحماية على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمات إلى كل طفل.

وأضافت أن تزايد عدد البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل (16000) يعكس ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ، والدور الفاعل الذي يقوم به الخط في سرعة التدخل وحماية الأطفال.

ومن جانبه، أشاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمحافظة في دعم وتعزيز دور لجان حماية الطفل الفرعية، مؤكدًا أن دور هذه اللجان لا يقل أهمية عن توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال.

وأكد محافظ الجيزة دعمه الكامل لتعزيز قدرات لجان ووحدات الحماية، وتفعيل منظومة الرصد والاستجابة السريعة، بما يسهم في تمكينها من أداء دورها الفعّال في وقاية الأطفال من كافة أشكال الخطر

والانتهاكات.

كما شدد على حرص المحافظة على تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان قيام لجان الحماية بمهامها بكفاءة، وأهمية العمل التكاملي بين لجان الحماية وكافة الجهات المعنية لتحقيق بيئة آمنة وداعمة للأطفال في جميع أرجاء المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير لمحافظ الجيزة على اهتمامه بقضايا الطفولة، وتخصيص مقر لفرع المجلس بالمحافظة، وحرصه على وضع قضايا الطفولة ضمن أولويات العمل.

كما ثمّنت الجهود التي يبذلها أعضاء وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظة، ودعت جميع المعنيين إلى ضرورة نشر المواد التوعوية التي يعدّها المجلس عبر مختلف المنصات لضمان وصولها إلى كافة الفئات، مع التأكيد على أهمية تغيير ثقافة الإبلاغ، مؤكدة استمرار المجلس في دعم هذه الوحدات وتعزيز التعاون مع كافة الشركاء، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويوفر بيئة آمنة لجميع أطفال مصر.

كما استعرض صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، والأستاذة هبة عطا الله، مديرة وحدة الحماية العامة بمحافظة الجيزة، نبذة حول إجمالي البلاغات الواردة بالمحافظة، حيث جاءت محافظة الجيزة في الترتيب الثالث من حيث عدد البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل، بزيادة تقدر بنحو 40% مقارنة بالعام السابق، وقد تم اتخاذ التدخلات اللازمة لكافة البلاغات الواردة، بالتنسيق مع وحدات حماية الطفل بالمحافظة.