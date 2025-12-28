وزير الكهرباء يبحث مع شركات صينية توطين صناعة مهمات الجهد العالي بمصر

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع عدد من كبرى الشركات الصينية، سبل التعاون والشراكة لتوطين صناعة مهمات الكهرباء ونهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة داخل السوق المصرية، بما يدعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال ختام اجتماعات وجولات الوزير الميدانية أثناء زيارته الحالية إلى الصين، حيث التقى مسؤولي مجموعات شركات «إنكورا» و«جوتيانج» و«هونغجى»، لبحث إقامة مصانع لتوطين تكنولوجيا تصنيع الكابلات المعزولة بالغاز، ونهايات وملحقات الكابلات، إلى جانب المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية.

وناقش الوزير مع مسؤولي شركة إنكورا مستجدات الانتهاء من الموافقات الداخلية لضخ الاستثمارات اللازمة، ونماذج الشراكة التي تطبقها الشركة في الأسواق الخارجية، والمساحات المطلوبة لبدء أول خطوط إنتاج لها في مصر، كما استعرض الاجتماع قدرات الشركة في تصنيع مهمات الجهد العالي والفائق حتى جهد 750 كيلوفولت، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، التي تمثل بديلاً ذكيًا للكابلات والخطوط الهوائية، وتتميز بتقليل التكلفة وزيادة العمر الافتراضي وخفض الفاقد الفني بنسبة تتجاوز 60%.

كما تناولت المباحثات تصنيع محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، والخلايا الذكية المدمجة، إلى جانب إنشاء محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، مقاومة للعوامل الجوية وخالية من أي أجزاء حية مكشوفة.

وخلال لقائه مسؤولي شركة هونغجى، استعرض الوزير مجالات عمل الشركة في تعدين الخامات الأرضية، والتكنولوجيا المستخدمة في استغلال خام الكاولين لإنتاج مستلزمات صناعات الورق والسيراميك والدهانات.

وفي لقاء آخر مع مسؤولي شركة جوتيانج، تم بحث التعاون في تنفيذ مشروعات ومحطات الطاقة الشمسية ودعم حلول الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك سوقًا محلية كبيرة وأخرى إقليمية واعدة مدعومة بمشروعات الربط الكهربائي واتفاقيات تجارة الطاقة مع دول الجوار، مشددًا على استعداد الوزارة لكافة أشكال الشراكة وآليات العمل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة على مختلف الجهود.