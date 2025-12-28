في جولة بالسيدة زينب.. مدير تعليم القاهرة: التعليم الفني أساس نهضة مصر

زارت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، مدرسة الطيبي الثانوية الفنية للتعليم المزدوج التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.

وبحسب بيان، هدفت الزيارة إلى الاطلاع على آخر أعمال التطوير والتجهيزات بالمدرسة استعدادًا لاستقبال الطلاب، وشملت الجولة الورش والمعامل والقاعات الدراسية، وفحص جاهزية المدرسة من حيث البنية التحتية والتجهيزات الفنية وعوامل السلامة والصحة المهنية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

أكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن التعليم المزدوج يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية دمج الدراسة النظرية بالتدريب العملي بما يتوافق مع متطلبات التطوير الصناعي.

وأوضحت أن المديرية حريصة على أن تكون مدارس التعليم الفني بالقاهرة نموذجًا حقيقيًا للتطوير، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة تليق بالطلاب، وتحقق رؤية الدولة المصرية في تطوير التعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

رافق مدير المديرية خلال الزيارة الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والدكتورة دعاء رأفت، مدير عام الإدارة، حيث شددت الدكتورة أبو كيلة على استمرار المتابعة الميدانية لكافة مدارس التعليم الفني بالقاهرة لضمان جاهزيتها الكاملة والتزامها بمعايير الجودة.

وأكدت أن المديرية لن تدخر جهدًا في توفير كل الدعم والإمكانيات لتطوير التعليم الفني وربط الطلاب بسوق العمل، باعتباره أساس نهضة مصر المستقبلية.

