بدء اجتماع "إسكان الشيوخ" بحضور وزير الإسكان

كتب : نشأت علي

03:00 م 28/12/2025

رئيس مجلس الشيوخ

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ملف الإسكان الإجتماعي بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور شريف الشربيني.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة وفي القلب منه ملف الإسكان الإجتماعي وذلك لدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة فئة الشباب.

وثمن رئيس لجنة الإسكان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف وتحقيق المستهدف وفقا لخطة التنمية.

وأضاف الشعراوي: وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الإجتماعي بالتعاون والتنسيق مع بنك الإسكان بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق المستهدف العام في ملف الإسكان الإجتماعي وتنفيذ توجيهات الرئيس بأن يكون هناك وحدة سكنية لكل متقدم ولذلك وجدنا أن هناك العديد من المشروعات في كافة ربوع محافظات مصر لتشيد وحدات الإسكان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خطة الحكومة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي أمام اللجنة.

مجلس الشيوخ وزير الإسكان الدكتور أحمد الشعراوي

