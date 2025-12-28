بحضور "موسى" و"حميدة".. نقابة المهندسين تحتفي بـ"النبراوي"

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بنقابة المهندسين المصرية، احتفالية بالمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لاختياره رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب.

شارك في تلك الاحتفالية، التي نظمتها النقابة، المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، وقامات سياسية ونقابية ووزراء سابقين ورؤساء جامعات ورؤساء النقابات المهنية ورجال الفكر والأدب والإعلام ومهندسين من الدول العربية، على رأسهم عمرو موسى، وزير الخارجية وأمين جامعة الدول العربية سابقًا، واللواء مهندس أحمد عابدين، وزير التنمية المحلية سابقًا ورئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بالنقابة، والمهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، ونخبة من رموز العمل النقابي والهندسي والوطني، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس محمود عرفات، عن بالغ سعادته بهذا اللقاء، قائلًا: "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس نقابة المهندسين الترحيب بالحضور في هذا اليوم المميز الذي نجتمع فيه على المحبة والتقدير والاعتزاز بالمهنة والرسالة السامية".

وأضاف: "وجودكم بيننا اليوم يعكس عمق الروابط المهنية والإنسانية التي تجمعنا وتؤكد أن مهنة الهندسة كانت وستظل جسرًا للتعاون والتكامل بين أبناء الوطن العربي الواحد وقاطرة للتنمية والتقدم لمجتمعنا".

وأكد "عرفات"، أن اختيار المهندس طارق النبراوي رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب، هو اختيار مستحق يعكس الثقة الكبيرة في خبرته وتاريخه المهني والنقابي المشرف ودوره البارز في خدمة المهندسين ومهنة الهندسة، قائلًا: "لقد عرفناه وطنيًا مخلصًا ونقيبًا حمل هموم المهندسين ودافع عن حقوقهم وعمل بإخلاص على الارتقاء بالنقابة ودورها المهني والمجتمعي، ولم يكن عطائه يومًا مقصورًا على حدود الوطن بل امتد ليشمل الساحة العربية إيمانا منه بدور وحدة الصف العربي وأهمية التكامل بين نقابة المهندسين المصرية والنقابات في مختلف الدول العربية".

وشدد أمين عام نقابة المهندسين، على أن هذا المنصب العربي الرفيع ليس تكريمًا لشخص المهندس طارق النبراوي فحسب، بل تكريمًا للنقابة والمهندس المصري، الذي أثبت عبر التاريخ قدرته على القيادة والعطاء والتميز في كل موقع يتواجد فيه، مقدمًا خالص التمنيات للمهندس طارق النبراوي بالتوفيق والسداد في مهمته وأن يعينه الله على حمل هذه الأمانة.

كما أعرب عن أمله في أن يشهد اتحاد المهندسين العرب خلال الفترة القادمة مزيد من التكامل بين النقابات والجمعيات الهندسية العربية، وتعزيز دور الاتحاد في دعم القضايا الهندسية وتبادل الخبرات والمساهمة في مواجهة التحديات المهنية والتنموية التي تشهدها المنطقة.

واختتم "عرفات" كلمته بتأكيد دعم نقابة المهندسين المصرية لكل جهد يخدم المهنة ويرتقي بدورها ويساهم في تعزيز التعاون المهني العربي المشترك، والتعهد بالاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد من أجل مهندس قوي ونقابة فاعلة ووطنًا عربيًا أكثر تقدمًا واستقرارًا.

من جانبه عبّر عمرو موسى، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم المهندس طارق النبراوي، مؤكدًا على أن النقابات المهنية تشكل عصبًا رئيسيًا في التقدم العربي وتقدم المشروع العربي نحو مستقبل أفضل، موضحًا أن المسئولية التي يتحملها المهندس طارق النبراوي مسئولية مهمة وضخمة، نظرًا لما يمر به العمل العربي المشترك من ضعف واضح.

وأشار "موسى"، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق التعاون، خاصة مع القارة الإفريقية، مؤكدًا ضرورة الاتجاه نحو إفريقيا في المرحلة القادمة، إلى جانب التأكيد على أهمية الدور النقابي في بناء العلاقات الدولية، والدور المتنامي للمجتمع المدني الإقليمي والدولي، الذي أصبح فاعلا في التأثير على العلاقات الدولية واتخاذ المواقف السياسية.

وأثنى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على الدور التاريخي لنقابة المهندسين المصرية في بناء وتطور المجتمع المصري، متطرقًا إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الدور المصري في هذا الملف، والدور المنتظر للمهندس المصري في إعادة إعمار غزة كجزء من الكيان الفلسطيني وليس جزء منفصلًا.

وشدد على أن هذه المهمة تمثل ريادة إقليمية وعربية لمعالجة ما تعرض له القطاع من دمار، مختتمًا كلمته، قائلًا: "احترامي كبير للمهندس المصري ولهذه النقابة الفتية والتي لها في الذاكرة الكثير من الأدوار على مدار تاريخها وارتباطها بتطور العالم العربي"، ومتمنيًا التوفيق للمهندس طارق النبراوي في مهمته القادمة.

من جانبه، قال اللواء المهندس أحمد زكي عابدين: "لم أكن في يوم من الأيام صديقًا للمهندس طارق النبراوي، ومعرفتي به معرفة حديثة جدًا لأنني لم أكن في يوم من الأيام ناشطًا نقابيًا أو سياسيًا، وبدأت معرفتي به وقت بدء نشاط لجنة إعمار غزة وكانت هي المقابلة الأولى، وكان انطباعي عنه غير مجروح لأنه لا توجد بيننا صداقة قديمة، فمنذ اللقاء الأول وجدته رجلًا عاقلًا وهادئًا، ولمست فيه عقلانية واتزان، وخلف هذا الهدوء ذكاء وفطنة، وقدرت فيه ذلك وتعاملت معه على هذا الأساس، فعندما يتم اختياره رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب فهذا تكريم له وتكريم للاتحاد، وهو بالتأكيد سيكون قادرًا على إدارة الدفة لأنه محترف وفطن، وعلى يقين بنجاحه في إدارة أمور الاتحاد بكل حكمة وذكاء.

وتابع: أؤكد سعادتي بمعرفته خلال الفترة القصيرة الماضية وسنكمل سويًا ما بدأناه في لجنة إعمار غزة لأنها مهمة مقدسة ولن تتخلى عنها مصر أبدًا".

واختتم "عابدين"، كلمته بتأكيد أن هناك محاولات لإقصاء مصر عن قيامها بإعادة إعمار غزة وهذا لن يتم، لأن بدون مصر لن يتم الإعمار بطريقة سليمة والتي تعيد للقضية الفلسطينية رونقها وقدسيتها، مقدمًا تهنئته لاتحاد المهندسين العرب وللمهندس طارق النبراوي.

وفي كلمته، عبّر الفنان محمود حميدة، عن سعادته بدعوته لحضور هذا الاحتفال، وقال: "لم يحالفني التوفيق في استكمال التعليم الهندسي، ولكني جئت اليوم لأدعم المهندس طارق النبراوي في منصبه الجديد الذي تولاه منذ أيام، ولأننا جيل السبعينيات محظوظون بأننا الأطول عمرًا بين الأجيال كوننا عاصرنا التطور السريع بداية من منتصف القرن الماضي إلى نهايته وبداية الألفية الجديدة ولكن في الوقت ذاته تربينا على قيم كبيرة من ضمنها المجد القومي العربي أيام الزعيم جمال عبد الناصر وكنا في مرحلة الشباب، ولكننا اليوم نحتاج إلى عقليات تعرف معنى العمل العربي المشترك وترسم له خططًا مستقبلية ناجحة".

وأضاف: "وأؤكد أن عقلية المهندس طارق النبراوي قادرة على القيام بذلك، وكما ذكر عمرو موسى أننا اليوم في موقف لا نحسد عليه على الإطلاق ونحتاج إلى الكثير من العمل وهيئات المجتمع المدني عليها دور كبير قبل السياسات العربية، فنحن كشعوب عربية متفقون عمليًا وعقليًا ولكن أحيانًا السياسات تختلف وهذا ما لا نرجوه إطلاقًا، وأهنئ نفسي أولًا وأنفسنا جميعًا بتولي المهندس طارق النبراوي هذه المسئولية وأسأل الله أن يعينه كما أسأل أنفسنا جميعًا أن نعينه في هذه المهمة".

وفي كلمته، قال الدكتور فارق إسماعيل: "هذه اللحظة يجب أن تسجلها نقابة المهندسين المصرية في تاريخها، لقد عشت قرابة 20 عامًا عضوًا في لجنة التعليم الهندسي باتحاد المهندسين العرب، وكان دائمًا يدور في مخيلتي سؤالًا مهمًا وهو أين موقع رئيس اتحاد المهندسين العرب من نقيب المهندسين المصريين؟، واليوم تحقق هذا الأمل، واختيار المهندس طارق النبراوي سيضيف الكثير لعمل ورئاسة الاتحاد والتقارب بين الاتحادات الإقليمية، وكل التمنيات بالتوفيق لنقيب مهندسي مصر".

من جانبه، قال الفنان سامح الصريطي: "لن أتحدث عن النقيب المهندس طارق النبراوي ولكنني سأتحدث عنه طالبًا، منذ السبعينيات وقت أن تزاملنا في اتحاد طلاب جامعة عين شمس وقيادة الحركة الطلابية وكنا نواجه عقبات وتحديات كثيرة وكل زميل كان يدلي بدلوه ولكن عندما يأتي الدور على رأي الطالب طارق النبراوي فكان رأيه دائمًا يتسم بالحكمة والمغامرة المحسوبة، فكيف تجتمع هذه الصفات في شاب صغير في مرحلة سنية مبكرة، كيف يملك حكمة الشيوخ ومغامرة الشباب المحسوبة، وكان من حكمته أن تكون المغامرة محسوبة، وأتذكر موقفًا هو لا يتذكره في لقاءنا كطلاب وقادة الحركة الطلابية في جامعة عين شمس مع العميد أحمد رشدي (الذي أصبح وزيرا للداخلية لاحقًا) وجلس معنا وكان ينتقدنا، ولكن في حديثه مع الطالب طارق النبراوي حذره من عدم الاقتراب من النقابات".

وأكد "الصريطي"، أن المهندس طارق النبراوي منذ صغره وهو يعرف قيمة النقابة ولذلك هو الآن على رأس نقابة المهندسين والنقابات تسعى إليه وليس هو من يسعى إليها، وقال: "كلنا نؤمن بأن الأمن القومي لمصر من المحيط إلى الخليج وليس فقط حدود مصر، وبالتالي جيلنا وعلى رأسه المهندس طارق النبراوي نستطيع أن نقول أنه رجل مصري عروبي يؤمن بالأمة العربية وأن وحدتها هي الخلاص من كل ما تعيشه اليوم، ولذلك لم يكن غريبًا أن يتولى المهندس طارق النبراوي رئاسة اتحاد المهندسين العرب، وهنيئًا للاتحاد بالرجل القومي العروبي الذي يعرف كيف يخدم الأمة العربية، وبكونه أثبت بنجاحه أنه رمز لالتفاف الشرفاء حول الرجل الشريف، ونهنئ اتحاد المهندسين العرب باختيار المهندس طارق النبراوي للتعبير عنه وعن المهندسين في كافة الأقطار العربية".

فيما عبر الدكتور أحمد يوسف أحمد، المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية ورئيس معهد البحوث والدراسات العربية سابقًا، عن سعادته لتولي المهندس طارق النبراوي رئاسة اتحاد المهندسين العرب، لأنه الأجدر على قيادة الاتحاد في هذه المرحلة التي تشهد ظروف بالغة الصعوبة على رأسها تحدي إعمار غزة، قائلًا: "المهمة ثقيلة، وكلي ثقة في المهندس طارق النبراوي في بذله كل الجهد، وقدرته على إحداث نقلة نوعية في عمل المجتمع المدني العربي".

من جانبه، أوضح المهندس محمود عثمان أحمد عثمان، أن المهندس طارق النبراوي يتصف بالجرأة والكفاح ويسعى وراء حقوق المهندسين، قائلًا: "شرف لنا جميعًا اختياره رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب، وكلنا ثقة في نجاحه في مهمته الجديدة كونه مكافح ومناضل كبير".

كما ألقى المهندس الفنان محمد ثروت، كلمة مقتضبة هنأ فيا المهندس طارق النبراوي على رئاسته لاتحاد المهندسين العرب، معبرًا عن سعادته كمهندس مصري بتولي نقيب مهندسي مصر هذا المنصب، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

واُختتم الحفل بقيام المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، بإهداء المهندس طارق النبراوي، درع تهنئة نقابة المهندسين، كما أهدت عدة نقابات مهنية مصرية دروعها له، وأهدى عدد من رؤساء نقابات المهندسين الفرعية بمصر، الدروع تكريمًا له والتقاط الصور التذكارية معه، كما قدم مهندسو الشركة الوطنية للملاحة الجوية، درعًا للنقيب، ودرع شخصية العام في الإبداع والتميز من مؤسس جائزة الإبداع والتميز وسفير الجائزة الفنان المهندس محمد ثروت، وأدار الاحتفال المهندس الإعلامي طارق رضوان.

