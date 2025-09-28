إعلان

صور.. فتح الطريق الواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو

كتب : محمد نصار

01:42 م 28/09/2025
    فتح الطريق الواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو (4)
    فتح الطريق الواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو (5)
    فتح الطريق الواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو (2)
    فتح الطريق الواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو (7)
    فتح الطريق الواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو (6)
    فتح الطريق الواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو (3)

كتب- محمد نصار:

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، فتح الطريق الموجود أمام حديقة الأزبكية والواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو لحركة المشاة والسيارات.

يأتي ذلك بعد إعادة رصفه ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، وأعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات الموجودة به.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن فتح الشارع يأتي ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح حديقة الأزبكية.

