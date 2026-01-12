رفع الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.. ومعاودة الانعقاد الأربعاء المقبل

رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأربعاء المقبل والتي من المتوقع أن تشهد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

جاء ذلك بعدما دعا رئيس المجلس الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب اللجان.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، إجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس، والذي ترشح عليه النائب محمود سامي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في منافسة المستشار هشام بدوي.

وعقب إعلان رئيس السن “اكبر الاعضاء سنا”، انتخاب المستشار هشام بدوي، رئيس للمجلس، يبدأ مباشرة مهام الرئاسة، على أن يتم إخطار رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب.