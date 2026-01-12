إعلان

"النواب" يرسل برقية تأييد للرئيس السيسي ودعم خطواته في الشأن المحلي والخارجي

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:05 م 12/01/2026

مجلس النواب

وافق مجلس النواب على إرسال برقية تأييد للرئيس السيسي ودعم خطواته في الشأن المحلي والخارجي، وذلك خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث.

وقبل قليل، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، فوز النائب محمد الوحش، والنائب عاصم الجزار، بمنصب وكيلي المجلس عن الفصل التشريعي الثالث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي شهدت منافسة بين 5 مرشحين على منصب الوكيلين، وهم عاصم الجزار، محمد الوحش، سحر عتمان، إسلام فوزي، وعوض أبو النجا.

مجلس النواب السيسي عبدالفتاح السيسي

