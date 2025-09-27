كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب يواصل منذ أسبوعين اجتماعاته داخل تحالف الطريق من أجل التنسيق على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك حالة توافق بين أطراف التحالف في معظم الدوائر، ولا يواجهون تعارضًا إلا في بعض دوائر المقعد الواحد.

وأوضح إمام، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، أن تحالف الطريق مستمر وبقوة؛ حيث يضم قائمة انتخابية موحدة إلى جانب مرشحين على المقاعد الفردية، وهو ما يعزز فرص الحضور السياسي والتحرك بشكل جماعي في الانتخابات.

وأشار رئيس حزب العدل، بشأن القائمة الوطنية، إلى أنه لم يتم عقد اجتماعات رسمية معها حتى الآن، وما يجري لا يتجاوز مشاورات حزبية محدودة، لافتًا إلى أن موقف الحزب لا يزال قيد النقاش الداخلي.

وأضاف إمام أن طبيعة الهيئة العليا لحزب العدل، كجزء من تيار إصلاحي يؤمن بالتدرج في العمل السياسي، جعلت غالبية الآراء داخل الحزب تميل في وقت سابق للمشاركة في القائمة الوطنية؛ بما يعكس توجه الحزب الدائم نحو الإصلاح من داخل المؤسسات.

