كتب- عمرو صالح:

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ترشحه على المقعد الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر.

وأوضح "إمام"، خلال مؤتمر حزب العدل المخصص لإعلان الاستعدادات النهائية للانتخابات، اليوم السبت، أن قراره خوض المنافسة في هذه الدائرة بدلًا من مسقط رأسه المحلة الكبرى جاء نتيجة ارتباطه المباشر بالقاهرة وإقامته فيها منذ أكثر من 7 سنوات، ما أتاح له الإلمام بكافة التحديات والمشكلات التي تواجه أبناء الدائرة.

وأضاف أنه يظل نائبًا عن الشعب المصري بأكمله، مؤكدًا التزامه بخدمة أهالي المحلة في أي وقت، لافتًا إلى أن الحزب دفع بمرشحين أقوياء لتمثيل الدائرة هناك.

وأشار رئيس حزب العدل، إلى وجود فجوة في الثقة بين المواطن والسياسيين، موضحًا أن بعض المواطنين يرون المعارضة الحالية "معارضة شكلية"، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب بناء جسور حقيقية بين الأحزاب والجماهير.

وقال: "مصر حتى تمتلك حزبًا قويًا تحتاج إلى 10 سنوات من العمل المتواصل".

