حريق مصنع المحلة.. تحرك حكومي عاجل بشأن تداعيات الحادث

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، محمد جبران، وزير العمل، لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تداعيات حادث الحريق الذي اندلع أمس الجمعة بمصبغة "غزل البشبيشي" في حي أول المحلة الكبرى، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وخلال اللقاء، جدّد المحافظ والوزير، خالص تعازيهما لأسر المتوفين في هذا الحادث الأليم، معربين عن تمنياتهما بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن المقرر أن يتوجّه المحافظ والوزير، في وقت لاحق اليوم، إلى موقع الحادث بالمحلة لتفقده عن قرب، فضلًا عن زيارة المصابين بالمستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا في منازلهم.

كما سيجرى بحث سبل تقديم الدعم الكامل للمتضررين من الحادث ومتابعة احتياجاتهم لحين تجاوز تداعياته.

