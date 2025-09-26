التوقيت الشتوي 2025-2026.. موعد تغيير الساعة وضبط الهواتف

كتب- محمد أبو بكر:

يتساءل عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر

بحسب قرار مجلس الوزراء المصري الصادر في أبريل 2023، والذي ينص على أن يبدأ التوقيت الصيفي كل عام من الجمعة الأخيرة في أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر، مع تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت المعتاد.

بدء التوقيت الشتوي 2025

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 عند الساعة 12 صباحًا، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى العودة للتوقيت الصيفي في أبريل 2026.

خطوات تغيير الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد:

الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.

اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

اختيار "الوقت والتاريخ" أو Date & Time.

تعديل الوقت والتاريخ تلقائيًا وإعادة تشغيل الهاتف.

الضغط على حفظ للتأكيد.

هواتف iPhone:

فتح إعدادات الهاتف.

اختيار "عام".

اختيار "التاريخ والوقت".

التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

بعد هذه الخطوات، سيتم تحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.

