وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، مديرية العمل بمحافظة الغربية بالتواجد الفوري في موقع حادث الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من اليوم داخل مصبغة «غزل البشبيشي» الكائنة بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى.

وأوضح البيان أن الحريق اندلع إثر انفجار غلاية بالدور الأول العلوي من المبنى، ما أدى إلى انهيار جزء منه، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا من رجال الحماية المدنية أثناء عملية الإطفاء، بالإضافة إلى تسجيل وفيات وإصابات بين العاملين والمتواجدين بالمكان.

وقدّم وزير العمل خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أكد نهاد عبدالمعطي، مدير مديرية العمل بالغربية، أن فريق عمل المديرية تواجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في موقع الحادث، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، مشيرًا إلى أنه يجري إعداد تقرير عاجل لرفع النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.