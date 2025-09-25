كتب ـ محمد صلاح:

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم بدء نقل وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من ميناء مدينة سانت بطرسبورغ إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات القمة النووية العليا والأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو.

حضر المراسم من الجانب المصري الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، ومن الجانب الروسي أليكسى ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، والدكتور أندري بيتروف النائب الأول للمدير العام ورئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت" المنفذة لمشروع المحطة، إلى جانب عدد من المسؤولين عن الملف النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر وروسيا.

وأكد الوزير أن المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء يحظى بكامل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة كبرى في مجال تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خصوصًا الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح عصمت أن مشروع محطة الضبعة النووية يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، لافتًا إلى أهمية اللقاءات المباشرة لمتابعة مستجدات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، وكاشفًا عن تنظيم احتفال رسمي بمناسبة وصول وعاء ضغط المفاعل إلى موقع المحطة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

ويُعد وعاء ضغط المفاعل أحد أهم وأكبر مكونات المفاعل النووي، حيث تتمثل وظيفته في احتواء قلب المفاعل ونقل حرارته بأمان إلى أنظمة توليد البخار لتشغيل المحطة. وقد استغرقت أعمال تصنيعه نحو 41 شهرًا، ويُعد نقله خطوة محورية في مسار تنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتُقام بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون من أربع وحدات قدرة كل منها 1200 ميجاوات، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث المطور، وهي من أحدث التقنيات العالمية، ودخل المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، ويتم العمل به وفق الخطة الزمنية المقررة.