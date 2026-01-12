الأرصاد تكشف موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح المصاحبة للعاصفة الترابية بلغت معدلات مرتفعة في عدة محافظات داخلية، تراوحت بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما وصلت على سواحل البحر المتوسط إلى نحو 70 كيلومترًا في الساعة، مشيرةً إلى أن ذلك تسبب في اضطراب شديد بحركة الملاحة البحرية.

وقالت غانم خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن ارتفاع الأمواج سجل 5.5 متر يوم الاثنين.

وأضافت أنه من المتوقع استمراره بنفس المعدلات يوم الثلاثاء، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا يوم الأربعاء ليصل إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

تابعت عضو هيئة الأرصاد أن الأتربة والرمال المثارة أدت إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، مؤكدةً أن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على حركة القيادة، خاصة على الطرق السريعة، وأشارت إلى ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء التنقل في مثل هذه الأجواء غير المستقرة.

وأكدت غانم أهمية تأجيل المشاوير غير الضرورية خلال فترة التقلبات، محذرةً المواطنين من الاقتراب من الأشجار وأعمدة الإنارة تجنبًا لتأثيرات الرياح القوية، مشددةً على أن مرضى الصدر والحساسية يجب أن يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة.

أشارت الدكتورة منار غانم لإلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر حتى منتصف الأسبوع، قبل أن تبدأ في الانحسار التدريجي، مناشدةً الجميع بمتابعة النشرات الجوية بدقة لتجنب أي مخاطر محتملة.