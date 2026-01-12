منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، تحذيرًا هامًا بشأن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، إذ تشهد بعض المناطق تدفق سحب رعدية ممطرة تشمل: مطروح، الضبعة، العلمين، سيدي عبد الرحمن، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد.

وأضافت "الهيئة"، أنه من المتوقع أن تصاحب هذه السحب أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، بينما تقل شدتها على جنوب الوجه البحري لتكون خفيفة في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، خاصة على مناطق شرق البلاد، مؤكدةً استمرار متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة، وداعيةً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هطول الأمطار ونشاط الرياح.

اقرأ أيضًا:

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل

الحكومة تكشف عن أخطر 10 شائعات في 2025.. تفاصيل