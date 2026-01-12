إعلان

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة

كتب : أحمد العش

09:12 م 12/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (22)
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (28)
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (27)
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (26)
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (25)
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (20)
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (21)
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (23)
  • عرض 10 صورة
    عاصفة ترابية (29)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، تحذيرًا هامًا بشأن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، إذ تشهد بعض المناطق تدفق سحب رعدية ممطرة تشمل: مطروح، الضبعة، العلمين، سيدي عبد الرحمن، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد.

وأضافت "الهيئة"، أنه من المتوقع أن تصاحب هذه السحب أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، بينما تقل شدتها على جنوب الوجه البحري لتكون خفيفة في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، خاصة على مناطق شرق البلاد، مؤكدةً استمرار متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة، وداعيةً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هطول الأمطار ونشاط الرياح.

اقرأ أيضًا:

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل

الحكومة تكشف عن أخطر 10 شائعات في 2025.. تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصفة ترابية امطار الطقس درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
زووم

مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
حكايات الناس

في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
مصراوى TV

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)