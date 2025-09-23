الصحة: لقاح الإنفلونزا متوفر في "المصل واللقاح" والصيدليات

كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تحثّ على تلقي لقاح الإنفلونزا وتؤكد توفره حاليًا، مؤكدا توفره في فروع "المصل واللقاح" والصيدليات المختلفة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، أن اللقاح يغطي سلالات متعددة من الفيروس، ويُعد وسيلة فعالة للوقاية من الإصابة أو التخفيف من حدة الأعراض في حال العدوى، خاصةً لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال، كبار السن، وذوي المناعة الضعيفة.

وأضاف أن اللقاح متاح لجميع الفئات العمرية، مع التشديد على أهمية إجراء فحوصات طبية مسبقة لضمان الاستجابة المثلى له، كما دعا المواطنين إلى التوجه للمستشفى فور ظهور أعراض تنفسية حادة، خاصةً في حالات ضعف المناعة، لتجنب المضاعفات الخطيرة.

وفي سياق آخر، كشف المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة تتابع الشكاوى المتعلقة بالإهمال الطبي من خلال الخط الساخن ومنصات التواصل. وأوضح أن بعض الحالات تثبت وجود تقصير في الخدمة، بينما تُعزى حالات أخرى إلى سوء التواصل أو التعامل غير اللائق من جانب الطاقم الطبي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمة صحية متميزة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بثقافة التعامل داخل المستشفيات.

وأشار أيضًا إلى أن العلاقة بين المريض والمنظومة الصحية أصبحت متوترة وتحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة بناء على أساس من الاحترام والشفافية، لضمان بيئة علاجية آمنة وإنسانية.

وذكر أن الوزارة تتعامل بجدية مع كل بلاغ، وتجري تحقيقات دقيقة لتحديد ما إذا كان هناك تقصير طبي فعلي أو سوء فهم.