فرص لأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع من مترين الى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة بحر لخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 20

6 أكتوبر 31 20

بنها 31 22

دمنهور 30 22

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 21

دمياط 29 24

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 31 23

نخل 30 18

كاترين 27 14

الطور 32 24

طابا 31 20

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 29 22

العلمين 29 20

مطروح 28 20

السلوم 31 20

سيوة 32 19

رأس غارب 34 24

الغردقة 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 34 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 29

أبو رماد 34 26

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 20

سوهاج 34 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 35 20

أبوسمبل 38 26