بعد مطالبة ترامب للإيرانيين بحفظ "أسماء القتلة".. طهران ترد: أنت ونتنياهو

كتب : محمد جعفر

07:58 م 13/01/2026

ترامب ونتنياهو

كتب- محمد جعفر:


ردّ علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلنًا تحميله المسؤولية المباشرة عن مقتل الإيرانيين لكل من ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال لاريجاني: "نعلن أسماء القتلة الرئيسيين للشعب الإيراني، وهما أولًا دونالد ترامب، وثانيًا بنيامين نتنياهو"، وذلك في تعليق على مواقف واشنطن الداعمة للاحتجاجات الجارية في إيران.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين المتورطين في قتل المحتجين "سيدفعون ثمنًا باهظًا"، داعيًا المتظاهرين إلى توثيق أسمائهم ومحاسبتهم.

وأكد ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين إلى حين توقف ما وصفه بـ"القتل العبثي للمتظاهرين".

ودعا ترامب المتظاهرين في إيران إلى مواصلة الاحتجاج والسيطرة على مؤسساتهم، موجهًا رسالة مباشرة إلى الإيرانيين قال فيها: "استمروا.. المساعدة في الطريق".

