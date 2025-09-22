كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، قافلة تضم 6 سيارات محملة ببيض المائدة، تُباع الكرتونة منها بسعر 140 جنيهًا، وذلك في إطار خطة الوزارة للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في عدد من الميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف مواجهة الغلاء ودعم الأسر المصرية من خلال المساهمة في خفض الأسعار وتوفير المنتجات الغذائية بجودة عالية.

وأشار "الخطيب"، إلى أن الكميات المطروحة من بيض المائدة جرى توفيرها من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، البحيرة، وكفر الشيخ، موضحًا أنه يتم توزيعها عبر منافذ متنقلة في القاهرة الكبرى والمناطق الأكثر احتياجًا بأسعار تقل بنحو 20% عن متوسط أسعار السوق، إلى جانب استمرار العمل في المنافذ الثابتة التابعة للهيئة في الديوان العام والمديريات بالمحافظات.

وبحسب البيان، لاقت المبادرة إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين أشادوا بجهود وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

