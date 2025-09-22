وزير العمل يتفقد شركة بلازا بالسويس ويؤكد دعم الاستثمار الأجنبي

وزير الري: انخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى ما يقارب 500 متر مكعب سنويًا

اختتم محمد جبران، وزير العمل، جولته بمحافظة السويس، اليوم الاثنين، بزيارة شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة، حيث كان في استقباله مستر ساهيل بتلاني أحد شركاء الشركة، والمهندس ناصر خان المدير العام، وصفاء عطية مديرة الموارد البشرية.

وتجول الوزير داخل أقسام الإنتاج بالشركة، مثمنًا جهود العاملين، وحثهم على مواصلة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا التوجيهات الرئاسية بدعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وإزالة العقبات التي قد تواجهها.

وأشار خلال الزيارة إلى أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا يوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعمال، ويضمن بيئة عمل لائقة يستفيد منها جميع الأطراف، بما يعزز فرص التنمية والاستثمار.

كما استمع الوزير من قيادات الشركة إلى دورها في توفير فرص عمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعد الشركة استثمارًا هنديًا خاضعًا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح مسؤولو الشركة أنها توفر حاليًا 1123 فرصة عمل، من بينهم 81 عاملًا أجنبيًا حاصلين على تراخيص رسمية، بالإضافة إلى 63 من ذوي الهمم، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد وزير العمل أن هذه التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمستثمرين الأجانب، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم مسيرة التنمية الصناعية في مصر.

