الزراعة: تحصين أكثر من 768 ألف طائر لحماية الثروة الداجنة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مواصلة جهودها لحماية الثروة الداجنة خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال برامج التقصي الوبائي والتحصين التي نفذتها الإدارة المركزية للطب الوقائي. وتهدف هذه البرامج إلى دعم المربين وتعزيز منظومة الأمان الحيوي بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، في إطار الخطة القومية للسيطرة على أمراض الدواجن وتعزيز الأمان الحيوي، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن حملات التقصي في قطاع المزارع شملت المرور على 741 مزرعة وسحب 9,840 عينة، إلى جانب تنفيذ تقصٍ نشط في 10 أسواق تقع على مسار الطيور المهاجرة، من خلال 323 عينة، وذلك ضمن خطة شاملة للمتابعة والرصد المبكر للأمراض.

وأضاف الدكتور حامد الأقنص، أن شهر أغسطس شهد تنفيذ 62 مأمورية بيطرية، تضمنت متابعة أعمال التحصين حول البؤر المرضية، وسحب عينات من منشآت معزولة، ومعاينة محاجر بيطرية مؤقتة، فضلًا عن إصدار شهادات صحية، واستكمال خطط التقصي النشط بالأسواق.

وأكد رئيس الهيئة، فيما يخص برامج التحصين، أن إجمالي أعداد الطيور المحصنة خلال أغسطس بلغ نحو 768,500 طائر على مستوى الجمهورية، حيث تصدرت محافظة سوهاج القائمة بتحصين 280 ألف طائر، تلتها القليوبية بإجمالي 210 آلاف طائر، ثم الفيوم بواقع 155 ألف طائر، يليها الشرقية بـ47.9 ألف طائر، وأخيرًا أسوان بإجمالي 22.5 ألف طائر.

