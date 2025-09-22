وزير الدولة للإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، تفقد خلالها مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة ومنطقة الاختبار الخاصة بها، والتي تُنتج لأول مرة داخل مصر.

وأوضح الوزير أن هذه الطلمبات يتم إنتاجها بالتعاون بين عدد من الشركات التابعة للوزارة، حيث تقوم شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بإنتاج أجزاء المسبوكات، فيما يتولى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) تشغيل الطلمبة، بينما تتولى شركة قها للصناعات الكيماوية عملية التجميع والاختبار قبل تسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين.

وأضاف أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اعتمدت تصنيع الطلمبة الغاطسة بقدرات مختلفة، حيث تم تركيب 3 طلمبات بمشروعات جديدة وجارٍ توريد باقي الكميات لاستخدامها في محطات الرفع والمعالجة وخزانات ومحطات مياه الشرب.

وتابع الوزير، خلال جولته، مراحل الإنتاج بالشركة بدايةً من إدخال المواد الخام وحتى المنتج النهائي، مؤكدًا أن خطوط الإنتاج مزودة بماكينات حديثة وكوادر بشرية مدربة، ما يمكنها من تلبية احتياجات القوات المسلحة من منتجات عسكرية مثل البوادئ ومقذوفات الدخان ومولدات الدخان الملونة، إلى جانب استغلال الفائض في تصنيع منتجات مدنية متنوعة تشمل بطاريات السيارات وورنيش الأحذية والمواد اللاصقة.

وأشار إلى مساهمة الشركة في تنفيذ مشروعات محطات المعالجة وتحلية المياه وتبطين الترع، ومشاركتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع الوزير إلى عرض قدمه المهندس معز الدين أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، تضمن معدلات الإنتاج والمخزون ومستجدات المشروعات وخطط التطوير. ووجّه الوزير بضرورة تعزيز التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص والجهات المحلية والعالمية، مؤكدًا أهمية تطوير القدرات الفنية ونقل أحدث تكنولوجيات التصنيع لتعزيز التنمية المستدامة اعتمادًا على الكفاءات المصرية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على لقاء عدد من العاملين بالشركة، حيث استمع إلى آرائهم ومطالبهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، موجهًا بتذليل الصعوبات التي تواجه العمالة، والالتزام بمواعيد تسليم المشروعات، وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من المخلفات والرواكد، والحفاظ على الموارد والأصول عبر الدخول في شراكات استثمارية تعزز القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

يذكر أن شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) تمتلك إمكانيات تكنولوجية متقدمة أبرزها ماكينات الخراطة CNC، وماكينة القطع بالمياه المصنعة محليًا بمصنع 999 الحربي، إضافة إلى معامل كيميائية مزودة بأحدث أجهزة التحليل والاختبار، ومعمل للمعايرة الهندسية والكهربائية والحرارية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

