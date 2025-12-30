ساويرس ينفي زيارة إسرائيل ولقاء نتنياهو: لا أصافح من ارتكب مجازر

كتبت -داليا الظنيني :

قال المهندس نجيب ساويرس إن الأنباء المتداولة حول قيامه بزيارة إلى إسرائيل ولقاء رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو "عارية تماماً عن الصحة"، مشدداً على أن مبادئه تمنعه من الإقدام على مثل هذه الخطوة، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن طبيعته تتسم بالصراحة والمكاشفة، حيث قال: "لو قمت بهذه الزيارة لأعلنت عنها للجميع، فأنا لا أخشى أحداً ولا أفعل شيئاً في الخفاء"، نافياً بشكل قاطع كافة المزاعم التي ترددت مؤخراً.

وأضاف أن ما أثار استياءه هو انسياق إعلاميين وراء هذه الشائعات وترويجها دون التثبت من صحتها أو الرجوع إليه للتأكد، معرباً عن دهشته من الدوافع وراء محاولة الزج باسمه في مثل هذه الأنباء المغلوطة.

وتابع قائلا: "من غير المنطقي أن أذهب لمصافحة شخص ارتكب مجازر وتسبب في مقتل 60 ألف إنسان.. ماذا سأقول له؟"، مؤكداً أن موقفه الأخلاقي والإنساني يمنعه من التواصل مع من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه لا يعلم من هي الجهة التي تقف وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة، لكنه حريص على توضيح الحقائق للرأي العام منعاً لأي لبس أو استغلال لاسمه في صراعات لا علاقة له بها.