ساويرس: فكرة "المقايضة" غير واقعية.. والديون تحتاج لحلول "مدروسة"

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن المقترح المتداول بشأن "المقايضة الكبرى" لحل أزمة ديون الدولة ينطوي على محاولة لإلقاء عبء الأزمة على الجهاز المصرفي، معقباً على الجدل المثار بين حسن هيكل وهشام عز العرب بأن إشراك البنوك في إدارة أصول الدولة ليس حلاً منطقياً أو عملياً.

وأوضح ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن البنك المركزي لا يمتلك القدرات الفنية لإدارة أصول الدولة، مؤكداً أن معالجة ملف الديون تتطلب حلولاً علمية ومدروسة بعيداً عن هذه المقترحات، موضحا أن حجم الدين شهد تضخماً كبيراً خلال السنوات الماضية رغم حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من التحسن الملحوظ، لكنه حجم المديونية لا يزال يمثل تحدياً خطيراً يستوجب حلولاً خارج الصندوق، لافتاً إلى أن قطاع السياحة يمتلك إمكانات هائلة للنمو السريع بشرط "فك الحصار" عنه عبر سياسة فتح السماوات، وعدم الاعتماد على "مصر للطيران" كناقل وحيد، وتسهيل عمل شركات الطيران منخفض التكاليف والخطوط الدولية المباشرة.

وأضاف ساويرس أن الوصول لمستهدفات ضخمة مثل 30 أو 50 مليون سائح يتطلب بالضرورة زيادة أسراب الطائرات ورفع كفاءة المطارات، مشيداً في الوقت ذاته بجهود قطاع الصناعة، حيث أكد أن الفريق كامل الوزير نجح في إعادة تشغيل 1000 مصنع كانت متوقفة، مما يعطي دفعة قوية للإنتاج المحلي.

وذكر أن التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة سيضاعف الصادرات الزراعية من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار، مختتماً حديثه بنبرة تفاؤلية حيث أضاف: "أنا متفائل جداً بما سيحققه الاقتصاد المصري في عام 2026".