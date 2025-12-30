إعلان

هل تم تأجيل افتتاح المونوريل أمام الركاب؟.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : محمد نصار

03:29 م 30/12/2025 تعديل في 11:10 م

مشروع مونوريل شرق النيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر رفيع المستوى بمشروع مونوريل شرق النيل، إن ما يُثار بشأن تأجيل افتتاح مشروع المونوريل أمام الجمهور إلى نهاية الربع الأول من عام 2026، غير دقيق.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، أنه لم يتحدد حتى الآن موعدًا نهائيًا بشأن التشغيل أمام الركاب، موضحًا أنهم في انتظار توجيهات الفريق كامل الوزير، في هذا الشأن.

وشدد المصدر، على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن سواء بالتشغيل أو التأجيل ومدته في حالة حدوثه، مشيرًا إلى الجاهزية الفنية لمحطات المرحلة الأولى المقرر تشغيلها أمام الركاب والتي جرى تشغيلها تجريبيًا بدون ركاب خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر المسؤول: المراحل النهائية بيتم تشطيبها بناء على ما سيطلب منا، ومستهدف افتتاح المحطات من المحطة السابعة حتى المحطة الـ22، بإجمالي 16 محطة، في أجزاء جاهزين لافتتاحها فورًا بمجرد اتخاذ القرار، وأجزاء أخرى بحاجة لبعض الوقت القليل.

اقرأ أيضًا:

طقس شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

6 التزامات على صاحب العمل لتشغيل الأطفال وفقًا للقانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشروع مونوريل شرق النيل تأجيل افتتاح المونوريل أمام الركاب افتتاح المحطات من المحطة السابعة حتى الـ22

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟