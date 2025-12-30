هل تم تأجيل افتتاح المونوريل أمام الركاب؟.. مصدر يكشف التفاصيل

قال مصدر رفيع المستوى بمشروع مونوريل شرق النيل، إن ما يُثار بشأن تأجيل افتتاح مشروع المونوريل أمام الجمهور إلى نهاية الربع الأول من عام 2026، غير دقيق.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، أنه لم يتحدد حتى الآن موعدًا نهائيًا بشأن التشغيل أمام الركاب، موضحًا أنهم في انتظار توجيهات الفريق كامل الوزير، في هذا الشأن.

وشدد المصدر، على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن سواء بالتشغيل أو التأجيل ومدته في حالة حدوثه، مشيرًا إلى الجاهزية الفنية لمحطات المرحلة الأولى المقرر تشغيلها أمام الركاب والتي جرى تشغيلها تجريبيًا بدون ركاب خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر المسؤول: المراحل النهائية بيتم تشطيبها بناء على ما سيطلب منا، ومستهدف افتتاح المحطات من المحطة السابعة حتى المحطة الـ22، بإجمالي 16 محطة، في أجزاء جاهزين لافتتاحها فورًا بمجرد اتخاذ القرار، وأجزاء أخرى بحاجة لبعض الوقت القليل.

