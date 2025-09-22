توريد أجهزة طبية حديثة لدعم مستشفيات بالجيزة.. صور

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن وصول مجموعة من الأجهزة الطبية المتطورة إلى عدد من مستشفيات المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، بحسب بيان، الاثنين، أن مستشفى الشيخ زايد المركزي تم تزويده بجهاز "فونكس" لتحليل صورة الدم الكاملة (CBC)، وهو جهاز دقيق يُستخدم في تشخيص أمراض الدم المختلفة مثل الأنيميا ونقص المناعة واللوكيميا، مما يساهم في تسريع وتيرة التدخلات العلاجية وتحسين مستوى التشخيص المبكر.

كما تم تجهيز مستشفى أبو النمرس المركزي بعدد من الأجهزة الحديثة في قسم العلاج الطبيعي، ومن بينها جهاز الموجات فوق الصوتية لعلاج الآلام وتسريع التئام الأنسجة، وجهاز التنبيه الكهربي الذي يساعد على تنشيط العضلات والأعصاب، وهو ما يتيح للمرضى تحسين الحركة والتعافي بسرعة بعد الإصابات والعمليات الجراحية.

وفي مستشفى التحرير العام، تم تدعيم وحدة الأشعة بجهاز سونار جديد، يعزز من كفاءة الكشف الطبي، وخاصة في الاكتشاف المبكر للأورام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بما يرفع من فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعّال.

كما شمل الدعم تزويد مستشفى أم الأطباء للأطفال بجهاز الأشعة المقطعية الحديث، والذي يتميز بالدقة العالية وسرعة إظهار النتائج خلال 48 ساعة، إضافة إلى إمكانية إجراء الأشعة المقطعية بالصبغة، ما يعزز قدرات المستشفى في التشخيص المبكر والدقيق لمختلف الحالات المرضية.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمستشفيات الحكومية، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية بالتعاون الدوري مع وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات طبية لائقة تلبي احتياجات المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أن المديرية تتابع باستمرار احتياجات المستشفيات وتنسق مع وزارة الصحة لتوفير أحدث الأجهزة الطبية، مؤكدًا أن دعم المستشفيات بهذه التجهيزات يشكل دفعة قوية لتعزيز جودة الخدمات العلاجية داخل المحافظة.

