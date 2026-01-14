طرق سداد فاتورة كهرباء شهر يناير 2026

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2026؛ للتيسير على المواطنين ومنع التكدس أمام منافذ التحصيل، مع التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني والتحصيل الذكي.

وتشمل طرق السداد المتاحة ما يلي:

السداد الإلكتروني عبر الإنترنت

يمكن للمشتركين سداد فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، باستخدام رقم العداد أو كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الفاتورة، والدفع عبر البطاقات البنكية المختلفة.

منصات الدفع الإلكتروني

وأتاحت وزارة الكهرباء سداد الفاتورة من خلال عدد كبير من شركات التحصيل الإلكتروني؛ أبرزها:

فوري، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن.. وغيرها من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الموبايل

ويمكن للمواطنين السداد عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة؛ مثل:

Vodafone Cash، Orange Cash، Etisalat Cash، إضافة إلى المحافظ البنكية والتطبيقات الرسمية للبنوك.

التطبيقات البنكية

وتتيح العديد من البنوك المصرية خدمة سداد فواتير الكهرباء مباشرة عبر تطبيقاتها الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة.

مكاتب البريد

ويستمر البريد المصري في تقديم خدمة تحصيل فواتير الكهرباء من خلال مكاتبه المنتشرة بجميع المحافظات.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن إتاحة هذه الوسائل يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر مرونة للمواطنين، مع تأكيد ضرورة الالتزام بمواعيد السداد لتجنب تطبيق غرامات التأخير.