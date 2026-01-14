محمد مجاهد رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز النائب محمد السيد محمد مجاهد رئيسًا للجنة، وذلك في مستهل دور الانعقاد البرلماني.

كما فاز كل من سامر محمد أحمد التلاوي وثروت محمد فكري فؤاد سويلم بمنصبي وكيلي اللجنة، فيما فازت شذا أحمد عبدالله حبيب بمنصب أمين السر.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، والتي تشمل الرئيس والوكيلين وأمين السر، حيث يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة (41) من اللائحة الداخلية على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحاتهم أو اعتراضاتهم كتابةً لرئيس المجلس، على أن تُعرض على مكتب المجلس للنظر فيها.

ويقوم رئيس المجلس بعرض القوائم النهائية على المجلس بعد دراسة الاعتراضات، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط المتبعة، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرارها دون مناقشة.

كما تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن من بداية دور الانعقاد العادي، من بين أعضائها، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس، على أن يتم إعلان الفوز بالتزكية في حال عدم تقدم سوى العدد المطلوب.

ويعلن رئيس المجلس نتائج انتخابات مكاتب اللجان، ويُخطر بها الوزراء المختصين بأعمال تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.

ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.