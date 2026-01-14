إعلان

محمد مجاهد رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

كتب : نشأت علي

01:43 م 14/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز النائب محمد السيد محمد مجاهد رئيسًا للجنة، وذلك في مستهل دور الانعقاد البرلماني.

كما فاز كل من سامر محمد أحمد التلاوي وثروت محمد فكري فؤاد سويلم بمنصبي وكيلي اللجنة، فيما فازت شذا أحمد عبدالله حبيب بمنصب أمين السر.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، والتي تشمل الرئيس والوكيلين وأمين السر، حيث يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة (41) من اللائحة الداخلية على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحاتهم أو اعتراضاتهم كتابةً لرئيس المجلس، على أن تُعرض على مكتب المجلس للنظر فيها.

ويقوم رئيس المجلس بعرض القوائم النهائية على المجلس بعد دراسة الاعتراضات، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط المتبعة، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرارها دون مناقشة.

كما تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن من بداية دور الانعقاد العادي، من بين أعضائها، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس، على أن يتم إعلان الفوز بالتزكية في حال عدم تقدم سوى العدد المطلوب.

ويعلن رئيس المجلس نتائج انتخابات مكاتب اللجان، ويُخطر بها الوزراء المختصين بأعمال تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.

ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب محمد مجاهد لجنة الشباب والرياضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
أخبار البنوك

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة
حوادث وقضايا

الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة
منها مصر.. أمريكا تجمد إجراءات إصدار تأشيرات لمواطني 75 دولة
شئون عربية و دولية

منها مصر.. أمريكا تجمد إجراءات إصدار تأشيرات لمواطني 75 دولة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور