عوروا بعض.. مشاجرة صاحب مصنع وسائق بسبب ركنة سيارة بالوراق

كتب : صابر المحلاوي

01:46 م 14/01/2026

مشاجرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إصابة شخصين في مشاجرة بمنطقة الوراق، بعد خلاف حول ركنة سيارة.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بنشوب مشاجرة وإصابة طرفين، وانتقلت قوة أمنية لفحص الواقعة وبيان ملابساتها.

وأوضحت التحريات أن صاحب مصنع أصيب بجرح قطعي في الرقبة، بينما أصيب السائق بجرح قطعي في الرأس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ عليهما.

وأكدت التحريات أن المشاجرة بدأت بعد أن ركن السائق سيارته أمام المصنع، فطالبه صاحب المصنع بعدم ركنها هناك، فاندلعت مشادة كلامية تطورت إلى تبادل الضرب بين الطرفين وأدى إلى إصابة كل منهما الآخر.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة مشاجرة صاحب مصنع وسائق ركنة سيارة

