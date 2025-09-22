إعلان

وزير العمل ومحافظ السويس يسلمان 81 عقد عمل للشباب.. صور

01:10 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتب- محمد أبو بكر:

بدأ محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، جولته الرسمية في محافظة السويس لمتابعة جهود الوزارة في توفير فرص العمل للشباب ودعم دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وسلم وزير العمل، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، 81 عقد عمل لشباب المحافظة، من بينهم 31 عقدًا مخصصًا لذوي الهمم، للعمل داخل منشآت القطاع الخاص بالسويس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على دمج ذوي الهمم وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الجولة مناقشات مع المحافظة حول سبل تعزيز التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى افتتاح ندوة توعية بقانون العمل الجديد بمشاركة ممثلين عن 150 شركة، لتعريفهم بالتعديلات الجديدة وآليات تطبيقها.

كما شملت جولة الوزير زيارة شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة، لمتابعة عملية التشغيل وتوفير فرص العمل، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للشباب وذوي الهمم.

وزير العمل محافظ السويس محمد جبران فرص العمل
