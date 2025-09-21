"السبكي": نستهدف تغطية 6.5 مليون مواطن بالتأمين الصحي الشامل في المنيا

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جولته التفقدية الموسعة بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.

وتفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ المنيا مركز أورام المنيا، حيث تابعا أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل الباثولوجية والأقسام الداخلية بالمركز، كما تفقدا مستشفى التأمين الصحي بالمنيا لمتابعة مستوى الخدمات الطبية حيث مرا على الأقسام الداخلية والعلاج البيولوجي.

وخلال تفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى أبوقرقاص، وجّه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتشغيل الطوارئ والعيادات منتصف أكتوبر المقبل، وتشغيل المستشفى بالكامل نهاية نوفمبر، مشيرًا إلى أن المستشفى بطاقة 279 سريرًا و18 عيادة و28 عناية مركزة و6 غرف عمليات و57 سرير غسيل كلوي و30 حضانة سيمثل نقلة نوعية في خدمات المحافظة.

كما تفقد رئيس الهيئة أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات والرعاية المركزة بعدد من مستشفيات ملوي "ملوي التخصصي، الكبد والجهاز الهضمي بملوي، رمد ملوي" ومستشفى دير مواس، مع توجيه بدراسة رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي.

وفي مركز طب الأسرة بإتليدم ووحدة طب الأسرة بالروضة، تابع الدكتور أحمد السبكي جاهزية الغرف المخصصة للسجلات والأنظمة الإلكترونية، مؤكدًا توجيه تسليم المراكز والوحدات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تمهيدًا للتشغيل وفق معايير الهيئة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا يمثل خطوة فارقة لصعيد مصر، موضحًا أن المنظومة تستهدف تغطية 6.5 مليون مواطن عبر 315 منشأة صحية، وذلك وفقًا للتخطيط الصحي لها.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن المحافظة تدعم جهود الدولة للتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على تسخير كل الإمكانات لإنجاح تطبيق المنظومة بما يحقق حلم أهالي المنيا في خدمات صحية متكاملة بجودة وكرامة.

ورافق الدكتور أحمد السبكي في الجولة كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الإدارة ونقيب عام التمريض، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعدد من قيادات الهيئة.