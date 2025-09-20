إعلان

مصادر: انتظام الحركة بمطار القاهرة رغم الهجوم الإلكتروني على مطارات أوروبية

03:15 م السبت 20 سبتمبر 2025

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد أبوبكر:

كشفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، انتظام حركة الطيران بالمطار بشكل طبيعي دون أي تأثر بالهجوم الإلكتروني الذي استهدف عدداً من المطارات الأوروبية.

وأكدت المصادر، لمصراوي، أن جميع الرحلات الجوية تسير وفقاً لجداولها المحددة، مشيرة إلى أن هناك متابعة لحظية للأوضاع العالمية المتعلقة بأمن الطيران.

وأضافت أن مطار القاهرة جاهز للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية لضمان استمرار انتظام الحركة الجوية وسلامة الركاب.

حركة الطيران مطارات أوروبية الرحلات الجوية
