برلماني: رحلات عودة السودانيين تجسد عظمة الدور المصري

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية وهيئة السكة الحديد في تنظيم رحلات القطارات لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين، وتجسد النهج الإنساني الأصيل لمصر قيادةً وشعبًا.

ووجّه "سليم" في بيان اليوم، التقدير إلى القيادة السياسية والحكومة المصرية، وإلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، على ما يقدّمونه من دعم ورعاية لضيوف مصر من الأشقاء العرب والأجانب، الذين تجاوز عددهم أكثر من 10 ملايين مقيم، معتبرًا أن ما فعلته مصر رسالة إنسانية وحضارية للعالم أجمع.

وأضاف أن مصر قدّمت نموذجًا يحتذى به في معاملة ضيوفها دون تمييز، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الإسكان أو الخدمات المختلفة، وهو ما جعلهم يشعرون أن مصر وطنهم الثاني بحق.

وأكد أن ما تقوم به مصر اليوم يمثل درسًا عمليًا في التضامن الإنساني والأخوة العربية والأفريقية، ورسالة واضحة بأن مصر ستظل دائمًا حضنًا دافئًا وملاذًا آمنًا لكل من يلجأ إليها من الأشقاء والأصدقاء.