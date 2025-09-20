وزير الري: الانتهاء من الدراسات البيئية وتجريف جسور مصرف كيتشنر

بيان عاجل من الأرصاد بشأن سقوط أمطار على هذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع السيدة آيدا سيتديكوفا، مدير البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ببنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD)، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات إدارة المياه.

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المختلفة، ومناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، من بينها مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، إلى جانب مشروعات أخرى يجري الإعداد لها مثل تأهيل محطات الرفع في مصر، وكذلك مقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات الرفع على المساقي.

وأشار وزير الري إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي يشمل العمل تحت مظلة الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع، والتي أعدتها الوزارة مؤخرًا، حيث تم بحث إمكانية تنفيذ بعض المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) استنادًا إلى الحصر الفني لحالة المحطات.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، حيث أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الدراسات البيئية المطلوبة، وتنفيذ أعمال التجريف وإزالة الحشائش وتأهيل جسور المصرف، بالإضافة إلى إحلال 7 كباري وهدار واحد ونطاق أعشاب واحد، وطرح إنشاء محطتي الحامول وسمتاي. كما شملت الأعمال طرح عمليات لتأهيل عدد من محطات الرفع، وتأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين، وتوريد أجهزة قياس التصرفات ورصد نوعية المياه.

وأكد الدكتور سويلم أهمية الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، إلى جانب استكمال إجراءات الطرح والإسناد لبقية الأعمال، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات كافة أمام التنفيذ.

كما ناقش الاجتماع مقترحات استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات الرفع بدلًا من الديزل، في إطار الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

