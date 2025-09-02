كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة الري بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، واستعراض موقف الفيضان للعام المائي الحالي، ومعدلات إيراد نهر النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، إضافة إلى إجراءات إدارة السد.

وأكد وزير الري، أن أجهزة الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات بالكميات والتوقيتات المناسبة، مع اتباع سياسة مرنة للتعامل مع حالات الطلب المختلفة على المياه بمناطق الجمهورية كافة.

وشدد "سويلم"، على استمرار الإدارة المركزية لشؤون المياه في اتخاذ التدابير اللازمة، وإدارة القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية بما يضمن توفير التصرفات المائية المطلوبة، والحفاظ على المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب من نهر النيل والترع، بما يحقق الجاهزية الكاملة لمواجهة أي متغيرات.

كما وجه الوزير بمواصلة أعمال تطهير المجاري المائية وإزالة التعديات على نهر النيل، لتمكينه من استيعاب وإمرار التصرفات المطلوبة على مدار العام.

وأوضح أن إدارات توزيع المياه ملتزمة بالحصص المائية المقررة لها، وتنفيذ المناسيب المحددة خلف القناطر الفاصلة بين الإدارات، لتأمين احتياجات الري والشرب.

وشدد على أهمية حسن إدارة وتوزيع المياه ومراقبة مناسيب الترع على مدار الساعة، مع متابعة أعمال التطهير، وصيانة بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم، ومنع أي تعديات على جسور ومنافع الري في المهد، حفاظًا على كفاءة الشبكة المائية.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار واضطراب حركة البحر.. توقعات طقس الساعات المقبلة

‎نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق: قصور في الخدمات والنظافة

4 أسباب وراء تصوير شركات توزيع الكهرباء العداد "مسبق الدفع"