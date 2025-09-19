الأرصاد: أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

فتح الحركة جزئيًا بالدائري الإقليمي بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن صور الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت تكاثرًا ملحوظًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار خلال ساعات اليوم الجمعة.

وأضافت الهيئة، أن فرص سقوط الأمطار تتركز مساءً على مناطق من مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يُتوقع أن تكون خفيفة وتمتد إلى أن تصبح متوسطة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأشارت، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح تنشط على سواحل البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في بعض المناطق الساحلية.

وبينت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 33 درجة مئوية.

