الصحة تغلق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في مدينتي العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وحماية سلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط 13 منشأة مخالفة في مركز العامرية، و4 أخرى في برج العرب.

وشملت الحملة مراكز: الطريق ديتوكس، الطريق الصحيح هاف واي، الماسة هاف واي، بيت الماسة ديتوكس، البودة هاف واي، البودة للطب النفسي ديتوكس، التعافي للطب النفسي ديتوكس، بيت التعافي هاف واي، طاقة نور هاف واي، بيت الصحوة للطب النفسي، الصحوة هاف واي، اليقين هاف واي، اليقين للطب النفسي، لايف ديتوكس، الوداد هاف واي، الأمل هاف واي، وبيت التحدي هاف واي، والواقعة بمناطق نجع هليل، نجع أبو قرقور، كينج ماريوت، ونجع السنافرة بمدينة برج العرب القديم.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن هذه المراكز تخالف أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، فضلًا عن افتقارها لمعايير مكافحة العدوى وتجاهلها لاشتراطات البيئة والإجراءات الاحترازية، بما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى انتشار العدوى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز غير المرخصة، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية لضمان التزام المنشآت الطبية بالمعايير والاشتراطات المعتمدة وتقديم خدمات علاجية آمنة للمرضى.

