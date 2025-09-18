4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

كتب - نشأت علي:

حدد قانون المسؤولية الطبية الذى أصدره رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب عليه في دور الانعقاد الخامس ، (4) حالات يتم فيها انتفاء المسؤولية الطبية.

و نص القانون على أن تنتفي المسؤولية الطبية في الحالات التالية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًّا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى وإن خالف في ذلك غيره في نفس التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه

4. اذا كان الضرر بسبب رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

ونص القانون علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًّا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

كما حدد القانون في المادة (3) حالات المسؤولية الطبية كالتالي:

تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.