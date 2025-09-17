أحمد موسى: تقرير دولي يكشف جرائم إبادة جماعية لنتنياهو في غزة

كتبت – داليا الطنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في غزة، كشف عن جرائم ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق الفلسطينيين.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن التقرير وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه يمثل "إبادة جماعية"، مشيرًا إلى أن اللجنة خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية بنية التدمير الكلي أو الجزئي للشعب الفلسطيني، وفرضت ظروفًا معيشية قاسية تهدف إلى إفنائه.

وربط الإعلامي بين ما ورد في التقرير الأممي وبين تقارير سابقة وثّقت جرائم الإبادة في البوسنة والهرسك، متسائلًا عما إذا كان سيتم تقديم نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة قريبًا، على غرار ما حدث مع مرتكبي الجرائم في البوسنة.

كما لفت موسى إلى أن التقرير أكد مسؤولية نتنياهو عن منع دخول المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار على غزة، وقصف المساجد والجامعات والمدارس، فضلًا عن التحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف أن اللجنة أوصت الدول والشركات بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، محذرة من أن أي جهة تشارك في هذا الدعم ستُتهم بالتورط في جرائم الإبادة الجماعية.

