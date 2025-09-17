السكة الحديد تُسيّر الرحلة الـ 17 لعودة السودانيين

كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لدعم الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر وتيسير عودتهم الطوعية إلى بلادهم، حيث انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، الرحلة السابعة عشرة ضمن القطارات المخصصة لهذا الغرض، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني.

وانطلق القطار رقم 1940 من محطة رمسيس متجهًا إلى أسوان، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية وخدمات متكاملة لضمان راحة الركاب وسلامتهم.

وقد حرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات، شملت الاستقبال داخل المحطات، وتخصيص فرق لمساعدة كبار السن، وتوفير بيئة آمنة على متن القطار، فضلًا عن تجهيز عربة خاصة لنقل أمتعة الركاب ومتعلقاتهم.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل وتوفير جميع التيسيرات للأشقاء السودانيين، بما يضمن لهم رحلة كريمة وآمنة حتى وصولهم إلى وطنهم.

وأعرب مسؤولو مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عن تقديرهم البالغ للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ما قدمته من دعم ورعاية طوال فترة إقامة السودانيين في مصر، مؤكدين أن مصر ستظل دائمًا السند القوي والوطن الثاني للشعب السوداني.

كما عبّر العديد من الركاب عن شكرهم وارتياحهم لمستوى الخدمات المقدمة خلال الرحلات، مشيدين بحرص الدولة المصرية على راحتهم وسلامتهم.

ومع هذه الرحلة، يرتفع إجمالي عدد السودانيين الذين تم نقلهم عبر القطارات المخصصة للعودة الطوعية إلى نحو 16,073 راكبًا. ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود من أسوان في الساعة 11:30 صباح اليوم التالي لخدمة جمهور الركاب.