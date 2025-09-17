كتب – محمد صلاح

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الضوابط والإجراءات الواجب توافرها لاستلام غرفة المحولات داخل المنشآت السكنية، وذلك لضمان التشغيل الآمن وحماية المهمات الكهربائية.

وجاءت أبرز الضوابط كالتالي:

1- الالتزام بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.

2- تحدد أبعاد الغرفة وفقًا لقدرة ونوع المحول المطلوب والدراسة الفنية الخاصة به.

3- يجب أن تسمح الأبعاد بسهولة دخول المهمات وفرشها بشكل آمن يتيح إجراء الصيانة الدورية.

4- يشترط ألا يعلو سطح الغرفة أو يجاورها أي مصدر مياه، مع رفعها عن مستوى سطح الأرض لمنع تسرب الأمطار.

5- يتم فرش المهمات داخل الغرفة طبقًا للرسومات الهندسية المعتمدة لكل حالة.

6- في حالة وجود معوقات تحول دون مطابقة الغرفة للمواصفات، يتم العرض على لجنة مختصة لمعاينة الوضع وإمكانية الاستلام في حدود المساحة المتاحة.

وأكد الجهاز أن هذه الضوابط تهدف لضمان سلامة العاملين، وحماية المهمات الكهربائية من أي مخاطر محتملة، بما يساهم في استقرار الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.