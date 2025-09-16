كتب- محمد سامي:

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالشراكة مع كلية الطب بالقوات المسلحة، فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025/ 2026، بالبرنامج المشترك لمنح درجة الماجستير المهني البيني في «تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية في الرعاية الصحية».

وأوضحت أن التسجيل متاح للحاصلين على بكالوريوس (الهندسة- الطب والجراحة- الأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعي- علوم الحاسب) من الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، ومن خلال نظام تعليم هجين مرن مصمم خصيصا للدارسين.

ولفتت إلى أن مدة الدراسة بالبرنامج عامان دراسيان، لمنح الدارسين فرصة فريدة لقيادة التحول الرقمي في الرعاية الصحية والتعليم الصحي محليا وإقليميا، من خلال اكتساب المهارات المتقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي من أهمها (توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر ومساعدة الأطباء– تحليل البيانات الطبية الضخمة لاستخراج أنماط غير مرئية بالطرق التقليدية– بناء نماذج ذكية للتنبؤ بالعلاجات والاستجابات الدوائية– دمج تقنيات التعلم العميق ورؤية الحاسوب فى التطبيقات الطبية).

ويمهد هذا البرنامج الطريق نحو وظائف المستقبل مثل (طبيب مؤهل في الذكاء الاصطناعي– صيدلي مؤهل في الذكاء الاصطناعي– أخصائي علاج طبيعي مؤهل في الذكاء الاصطناعي– أخصائي معلوماتية صحية– خبير ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية والتعليم الصحي– محلل بيانات سريرية).

الأوراق المطلوبة للتسجيل:

شهادة الميلاد

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من شهادة البكالوريوس

6 صورة شخصية

وعلى الراغبين في التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية، التوجه إلى مقر الكلية لتقديم الأوراق المطلوبة، وسحب استمارة التسجيل قبل يوم الخميس الموافق 09/10/2025، كما يمكن الإطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتي: اضغط هنا