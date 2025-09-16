3 سيناريوهات.. "مدبولي": نستهدف 145 مليار دولار صادرات

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وضعت 3 سيناريوهات اقتصادية للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم: "هناك سيناريو طموح نستهدف كحكومة العمل عليه، ووضعنا أيضا سيناريو متحفظ ، يعني مرتبط فقط بالظروف الجيوسياسية وليس له أي علاقة بالداخل، وبالتالي لا بد أن نضع في الاعتبار ما يحدث في المنطقة.

وتابع: في جميع الأحوال نستهدف، الدين اللي بيشغل المواطن المصري، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، بناخده في مسار النزول، وإن شاء الله قبل نهاية الـ5 سنوات القادمة نكون وصلنا لمعدلات دين عام تمثل أقل أرقام شهدتها الدولة المصرية، وده بدأ يتحقق، من سنة ونصف كان الدين 96% وبنهاية يوليو اللي فات نزل إلى مستوى 85%، ونستهدف بنهاية العام المالي الحالي النزول إلى 80% أو 81%.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي: "السنين الجاية هننزل للسبعينات والأرقام دي معناها أن الاقتصاد المصري معندوش مخاطر الدين، ونفس الكلام بالنسبة للدين الخارجي، نستهدف كل عام خفض الدين الخارجي بين 1 و2 مليار دولار، ونتابع هذا الأمر ونستهدف أن الاستدانة التي نقوم بها تكون بقروض ميسرة وعلى مدى زمني طويل لتمويل مشروعات ذات أولوية للدولة المصرية، أو لاستبدال دين قصير الأجل.

وأضاف: إحنا كدولة نستهدف معدل نمو 7% للاقتصاد المصري ويبقى ماشي على مدار فترة زمنية مستمرة، مساهمة الصناعة تبقى لا تقل عن 18% و20% من الناتج المحلي الإجمالي، والسياحة لا تقل عن 30 مليون سائح لتعظيم الموارد الأجنبية من هذا القطاع، واستمرار القطاع الخاص في قيادة الاستثمارات في الدولة بما لا يقل عن 65%، فضلًا عن زيادة الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار على 2030، وهنا نتحدث عن كل الصادرات وليس الصادرات السلعية فقط.

واختتم: العجز الكلي النهاردة في حدود 7% ونستهدف خفضه للنصف وصولا لـ3.5%، وكل هذا يضع الدولة المصرية في مكانة مختلفة تمامًا، النمو اللي بيحصل في الدول يبنى على تراكم في العمل والجهد.

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"