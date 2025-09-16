إعلان

بحضور مدبولي.. تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

10:49 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

انطلقت منذ قليل فعاليات تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يحضر التدشين، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ورؤساء الجامعات، وأمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي.

وتُعد الأكاديمية ثمرة تعاون مصري فرنسي مشترك مع المدرسة الوطنية للعمارة بمدينة جرونوبل - فرنسا، التي تُصنَّف ضمن أفضل ثلاث مدارس فرنسية متخصصة عالميًا في مجالات العمارة والتنمية الحضرية.

